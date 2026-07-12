/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ மனைவி மாயம்; கணவர் புகார்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:03 AM
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குளித்தலை:குளித்தலை அடுத்த கழுகுர் பஞ்., மாகாளிப்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் திருமுருகன், 37. இவர். மணப்பாறையில் உள்ள மளிகை கடையில் வேலை செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி புனிதா, 26. இருவருக்கும் கடந்த, 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. தற்போது ஐந்து வயதில் மகள் உள்ளனர்.
கடந்த 4ம் தேதி காலை 9:00 மணியளவில். புனிதாவை காணவில்லை என, திருமுருகனுக்கு அவரது தாய் ராஜம்மாள் போன் மூலம் தகவல் தெரிவித்தார். பல இடங்களில் தேடியும், விசாரித்தும் எந்த தகவலும் கிடைக்காததால், திருமுருகன் கொடுத்த புகாரின்படி, தோகைமலை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, புனிதாவை தேடி வருகின்றனர்.