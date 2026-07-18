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மனைவி மாயம்; கணவர் புகார்

மனைவி மாயம்; கணவர் புகார்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:31 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:31 AM

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குளித்தலை:குளித்தலை அடுத்த திருமேனியூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் நாகராஜ், 34. அதே பகுதியை சேர்ந்த கோமதி, 34, என்பவரை கடந்த, 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு சசி, 4, காசினி, 2, என இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். மனைவி கோமதி கரூரில் உள்ள டெக்ஸ் கம்பெனிக்கு, கடந்த மூன்று மாதங்களாக வேலைக்கு சென்று வருகிறார்.

கடந்த 8ம் தேதி காலை 10:00 மணியளவில் வீட்டிலிருந்து குளித்தலைக்கு சென்று வருவதாக கூறி விட்டு சென்றவர், பின்னர் வீட்டுக்கு வரவில்லை. பல இடங்களில் தேடியும், விசாரித்தும் எந்தவித தகவலும் கிடைக்கவில்லை. தனது மனைவியை காணவில்லை என, நாகராஜ் கொடுத்த புகார்படி, குளித்தலை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தேடி வருகின்றனர்.

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