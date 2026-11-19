/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மனைவி மாயம்; கணவர் புகார்
ADDED : நவ 18, 2026 07:20 AM
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குளித்தலை,:குளித்தலை
அடுத்த பொய்யாமணி பஞ்., துாய்மை பணியாளர் மணிகண்டன், 32. இவரது மனைவி
தீபா, 31. இவர்களுக்கு, 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது.
இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.
கடந்த, 12ம் தேதி காலை 6:00
மணியளவில், தனது வீட்டின் அருகே தீபா பாத்ரூம் போவதாக கூறி விட்டு
சென்றவர் வெகு நேரமாகியும் வரவில்லை, பல இடங்களில் தேடியும்,
விசாரித்தும் எந்தவித தகவலும் கிடைக்கவில்லை.நங்கவரம் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.