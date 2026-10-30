/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மனைவி, குழந்தைகள் மாயம் போலீசில் கணவர் புகார்
ADDED : அக் 29, 2026 03:26 AM
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கரூர்: கரூர் அருகே மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகளை காண-வில்லை என, போலீசில் கணவர் புகார் செய்துள்ளார்.
கரூர் மாவட்டம், பஞ்சமாதேவி சந்தன காளிப்பாளையம் பகு-தியை சேர்ந்தவர் பூவரசன், 31; இவருக்கு ரஞ்சிதா, 31; என்ற மனைவி, ஸ்ரீதர்ஷன், 9; என்ற மகனும், மவுனிதா, 6; என்ற மகளும் உள்ளனர். இந்நிலையில், குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக கடந்த, 24 காலை வீட்டில் இருந்து, குழந்தைகளுடன் வெளியே சென்ற ரஞ்சிதா, வீடு திரும்பவில்லை. உறவினர்களின் வீடுக-ளுக்கும் அவர் செல்லவில்லை. இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த பூவ-சரன் போலீசில் புகார் செய்தார்.வெங்கமேடு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.