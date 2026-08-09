அதிகப்படியான பள்ளி குழந்தைகளை ஏற்றி செல்லும் ஆட்டோக்கள் கண்காணிக்கப்படுமா
அதிகப்படியான பள்ளி குழந்தைகளை ஏற்றி செல்லும் ஆட்டோக்கள் கண்காணிக்கப்படுமா
ADDED : ஆக 09, 2026 05:29 AM
அரவக்குறிச்சி:அதிகப்படியான
பள்ளி குழந்தைகளை ஏற்றிச் செல்லும் ஆட்டோக்களை, கண்காணித்து
நடவடிக்கை எடுக்க, போலீசாருக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை
விடுத்துள்ளனர்.
அரவக்குறிச்சி மற்றும் பள்ளப்பட்டி
பகுதிகளில், பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் ஆட்டோக்களில் பயணம்
செய்கின்றனர். வேன்களை விட ஆட்டோவில் கட்டணம் குறைவு என்பதால், பள்ளி
குழந்தைகள் செல்கின்றனர். ஆனால் இதை பயன்படுத்தி, 10க்கும் மேற்பட்ட
குழந்தைகளை ஆட்டோக்களில் டிரைவர்கள் அழைத்து செல்கின்றனர்.
குழந்தைகளை ஆட்டோக்களில் அடைத்து அழைத்து செல்வது உயிர் மற்றும்
உடமைக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறது.
அளவுக்கு
அதிகமாக குழந்தைகளை ஆட்டோவில் ஏற்றிச் செல்லும் டிரைவர்களை,
அரவக்குறிச்சி மற்றும் பள்ளப்பட்டி போலீசார் கண்டுகொள்வதில்லை.
எனவே, போலீசார் இனிமேலாவது நேரில் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும் என, பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.