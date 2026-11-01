காரை பெயர்ந்துள்ள தொகுப்பு வீடுகள் அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன் சீர் செய்யப்படுமா
காரை பெயர்ந்துள்ள தொகுப்பு வீடுகள் அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன் சீர் செய்யப்படுமா
UPDATED : அக் 28, 2026 06:28 AM
ADDED : அக் 28, 2026 05:02 AM
கரூர்: கரூர் அருகே இடிந்து விழும் அபாயத்தில் உள்ள தொகுப்பு வீடுகளை, அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன், மாவட்ட நிர்வாகம் சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கடந்த 1990-96ம் ஆண்டு அ.தி.மு.க., ஆட்சியில், கரூர் அருகே புலியூர் டவுன் பஞ்சாயத்து பி.வெள்ளாளப்பட்டியில், 70 தொகுப்பு வீடுகள் கட்டப்பட்டன. அங்கு, தினக்கூலி வேலை செய்து பிழைப்பு நடத்தும் தொழிலாளர்கள், 32 ஆண்டுக-ளுக்கும் மேலாக தங்கள் குடும்பங்களுடன் வசித்து வருகின்றனர். பல ஆண்டுகளாக எவ்வித அடிப்படை பராமரிப்பும் இல்லாததால், இந்த வீடுகள் அனைத்தும் மிகவும் பழுதடைந்து காணப்படுகின்றன. வீட்டின் மேற்கூரையின் சிமென்ட் காரை பெயர்ந்து விழுந்து, உள்ளே இருக்கும் இரும்பு கம்பிகள் வெளியே தெரிகின்-றன.எப்போது மேற்கூரை தலையில் விழுமோ என்ற அச்சத்தால், மக்கள் வீடு இருந்தும் உள்ளே செல்ல முடியாமல் வாசலிலும் திறந்த வெளியிலும் உறங்கு
கின்றனர். கரூர் மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவ-மழை தீவிரமடைந்து வருகிறது. இதனால் பலவீ-னமான மேற்கூரை வழியாக மழைநீர் வீட்டில் புகுந்து குளம்போல் தேங்கி நிற்கிறது. கடந்த, 22-ம் தேதி சணப்பிரட்டி அருகே எஸ்.வெள்ளாளபட்டி இந்திரா நகரில், தொகுப்பு வீடு இடிந்து விழுந்தது. விபத்து நடந்த நேரத்தில் வீட்டில் யாரும் இல்-லாததால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
மாவட்டத்தில் பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் சூழலில், ஆபத்தான நிலையில் உள்ள இத்தகைய பழைய தொகுப்பு வீடுகளை, தொடர்பு-டைய அதிகாரிகள் நேரில் பார்வையிட்டு முறை-யான கள ஆய்வு நடத்த வேண்டும். மேலும், அப்-பகுதி மக்களை உடனடியாக பாதுகாப்பான முகாம்களுக்கு, தற்காலிகமாக மாற்ற மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. உயிரி-ழப்பு ஏற்பட்ட பின்னர்தான், நிர்வாகம் விழித்து கொள்ளுமா என அப்பகுதி மக்கள் புலம்புகின்-றனர். உடனடியாக புதிய கான்கிரீட் வீடுகளை கட்டித்தர அரசு முன்வர வேண்டும் என்பதே அவர்-களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.