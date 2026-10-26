பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு ஆய்வு செய்யப்படுமா?

ADDED : அக் 20, 2026 01:37 AM
அரவக்குறிச்சி; பள்ளப்பட்டியில், 300க்கும் மேற்பட்ட மளிகை கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இங்கு பொருட்கள் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்கள், பிளாஸ்டிக் பைகளிலேயே வாங்கி செல்கின்றனர். மேலும், டீக்கடைகளில், 'பார்சல்' கேட்டு வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும், பிளாஸ்டிக் பைகளை பயன்படுத்தியே, 'பார்சல்'கள் கட்டி தரப்படுகின்றன.
இவ்வாறு, மட்காத பிளாஸ்டிக் பைகள், பள்ளப்பட்டி நகராட்சி துாய்மை பணியாளர்கள் மூலம் குப்பை கிடங்குகளுக்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது. அங்கு தீ வைத்து எரிக்கப்படும் இம்மாதிரியான பிளாஸ்டிக்கால், அருகில் உள்ள குடியிருப்பு வாசிகள் மூச்சு திணறலால் அவதிக்குள்ளாகின்றனர். எனவே, பொதுமக்களின் உடல் நலனை கருத்தில் கொண்டு, பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை குறைப்பது குறித்து பள்ளப்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட மளிகை கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் நகராட்சி சார்பில் ஆய்வு மேற்கொள்ள பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.