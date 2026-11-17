ADDED : நவ 16, 2026 07:12 AM
அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சியை
அடுத்த பள்ளப்பட்டி அருகே, திண்டுக்கல் செல்லும் சாலையில் அமைந்துள்ள
மண்மாரி பகுதியில், 300-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து
வருகின்றனர்.
இப்பகுதி மக்கள் தினசரி தேவைகளுக்காக
பள்ளப்பட்டி, கரூர், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு
செல்வதற்காக இங்குள்ள பஸ் நிறுத்தத்தையே நம்பி உள்ளனர். மேலும்,
இப்பகுதியில் இருந்து ஏராளமான மாணவ, மாணவியர் பள்ளி,
கல்லுாரிகளுக்கு செல்லும் நிலையில், தினமும் காலை, மாலை நேரங்களில்
அவர்கள் பஸ் ஸ்டாப்பில், நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல்
நிலவுகிறது.
ஆனால், இங்குள்ள பஸ் ஸ்டாப்பில், பயணிகளுக்கான
அடிப்படை வசதியான நிழற்கூடம் அமைக்கப்படாததால், கடும் வெயில்,
மழையில் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். எனவே, சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகள் இப்பகுதியில் ஆய்வு செய்து, மண்மாரி பஸ் ஸ்டாப்பில்
நிழற்கூடம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள்
வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.