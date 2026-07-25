பெண்ணிடம் ரூ.7 லட்சம் மோசடி: சாமியாரை தேடும் போலீசார்
பெண்ணிடம் ரூ.7 லட்சம் மோசடி: சாமியாரை தேடும் போலீசார்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:14 AM
குளித்தலை;பெண்ணிடம் அருள்வாக்கு சொல்வதாக கூறி, 7 லட்சம் ரூபாய் பறித்து சென்ற மோசடி சாமியாரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
குளித்தலை,
மலையப்பன் நகரை சேர்ந்தவர் பிச்சையம்மாள், 58, விவசாய கூலித்
தொழிலாளி. இவர், தெப்பக்குளம் தெரு கருப்பசாமி கோவிலில் அருள்வாக்கு
சொல்லும், காவல்காரன்பட்டியை சேர்ந்த சாமியார் சக்திவேல்
என்பவரிடம் கடந்த, 13ல் அருள்வாக்கு கேட்க சென்றார், அப்போது அவர்,
'உன் வீட்டில் செய்வினை உள்ளது. அதை எடுக்க வேண்டும். இல்லையென்றால்,
பல உயிர்கள் போகும்' என பயத்தை காட்டியுள்ளார். மேலும், செய்வினை
எடுப்பதாக ஆசை வார்த்தை கூறி, 7 லட்ச ரூபாய் பெற்றுக் கொண்டு சக்திவேல் ஏமாற்றியுள்ளார்.
இதுகுறித்து
பாதிக்கப்பட்ட பிச்சையம்மாள், கரூர் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் நடந்த
குறைதீர் முகாமில் கொடுத்த புகாரின்படி, குளித்தலை போலீசார் வழக்கு
பதிவு செய்து, அருள்வாக்கு சொன்ன சக்திவேலை தேடி வருகின்றனர்.