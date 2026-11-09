/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/கார் மோதி பெண் பலி
ADDED : நவ 08, 2026 06:29 AM
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குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த ரங்கநாதபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பெருமாள் மனைவி
அன்னக்கிளி, 49; விவசாய கூலித்தொழிலாளி.
இவர், நேற்று முன்தினம்
இரவு, 6:30 மணிக்கு, சொந்த வேலையாக, கிருஷ்ணராயபுரம் சென்றார். பின்,
தனியார் பஸ்சில் வந்த அன்னக்கிளி, கட்டளை பிரிவு ரோட்டில் இறங்கி
சாலையை கடக்க முயன்றார். அப்போது, கரூரிலிருந்து, குளித்தலை நோக்கி
அதிவேகமாக வந்த, 'மாருதி ஆல்டோ' கார், அன்னக்கிளி மீது மோதியது.
இதில் படுகாயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.
இதுகுறித்து புகார்படி, விபத்து ஏற்படுத்திய கார் டிரைவர், திருச்சி,
பளூரை சேர்ந்த சண்முகம், 43, என்பவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து
விசாரித்து வருகின்றனர்.