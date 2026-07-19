பைக் மீது அடையாளம் தெரியாத சரக்கு வாகனம் மோதி பெண் பலி
பைக் மீது அடையாளம் தெரியாத சரக்கு வாகனம் மோதி பெண் பலி
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:45 AM
குளித்தலை:பைக் மீது அடையாளம் தெரியாத சரக்கு வாகனம் மோதி, பெண் உயிரிழந்தார்.
குளித்தலை
அடுத்த கடவூர் வரவனை பஞ்., குள்ளம்மணிப்பட்டியை சேர்ந்தவர்
காமராஜ், 35, விவசாய கூலி தொழிலாளி. இவரது தாய் முத்துலட்சுமி, 57.
நேற்று முன்தினம் காலை, 10:30 மணியளவில் தனக்கு சொந்தமான ஹோண்டா சைன்
பைக்கில், ஆர்.டி.மலை பஞ்.. கரையூரான் கோவிலுக்கு சாமி கும்பிட்டு
விட்டு, ஊருக்கு திரும்பினர். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த கீழ
சுக்காம்பட்டியை சேர்ந்த சுப்பிரமணியன், 62, என்பவரும் பைக்கில்
அமர்ந்து வந்தார். கரையோரான் கோவில் பிரிவு ரோடு அருகே வரும்போது,
பின்னால் வந்த டாடா ஏஸ் சரக்கு வாகனம் பைக் மீது மோதியது. இதில்
முத்துலட்சுமி பலத்த காயமடைந்தார். அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு,
திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு சிகிச்சை
பலனின்றி அன்று இரவு இறந்தார்.
இதுகுறித்து காமராஜ் புகாரின்படி,
தோகைமலை போலீசார் அடையாளம் தெரியாத டாடா ஏஸ் வாகன டிரைவர் மீது வழக்கு
பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.