/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/வாழை தோட்டத்தில் பெண் மர்மச்சாவு
ADDED : நவ 21, 2026 04:33 AM
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குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த வீரவல்லி பகுதியை சேர்ந்தவர் சரோஜா, 49; இவர், நேற்று
முன்தினம் மாலை, ஆடு, மாடுகளுக்கு புல் அறுக்க சென்றார். மாலை, வெகு
நேரமாகியும் சரோஜா வராததால், சந்தேகமடைந்த குடும்பத்தினர், இரவு,
7:30 மணிக்கு வாழைத்தோட்டத்திற்கு சென்று பார்த்துள்ளனர்.
அப்போது, சரோஜா மயங்கி கிடப்பது தெரியவந்தது.
அவரை மீட்டு,
குளித்தலை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
அங்கு பணியில் இருந்த டாக்டர், அவரை பரிசோதனை செய்தார். அப்போது,
சரோஜா ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தார். இதுகுறித்து
சரோஜாவின் மகன் இளங்கோ, 28, அளித்த புகார்படி, லாலாப்பேட்டை போலீசார்
விசாரிக்கின்றனர்.