பெண்கள் மாயம்: போலீசார் விசாரணை

ADDED : அக் 31, 2026 07:13 AM
கரூர்:கடவூர்
சுக்காலியூர் பகுதியை சேர்ந்த வடிவேல் என்பவரது மகள் தர்ஷினி, 19;
இவர், கரூர் ஜவஹர் பஜாரில் உள்ள டெக்ஸ்டைல்ஸ் நிறுவனத்தில், வேலை செய்து
வருகிறார்.
இந்நிலையில், கரூர் காமராஜ் மார்க்கெட் அருகே உள்ள,
விடுதியில் தங்கியிருந்த தர்ஷினியை கடந்த, 28 முதல் காணவில்லை.
உறவினர்களின் வீடுகளுக்கும், தர்ஷினி செல்லவில்லை. இதுகுறித்து,
தர்ஷினியின் தாய் போதும் பொண்ணு, 38, போலீசில் புகார் செய்தார். கரூர்
டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
* தென்னிலை அருகே
குழந்தைபாளையம் பகுதியை சேர்ந்த வேலுசாமி என்பவரது மகள்
தேன்மொழி, 19; இவர், கரூர் செங்குந்தபுரத்தில் உள்ள, மார்க்கெட்டிங்
கம்பெனியில், பயிற்சிக்காக சென்று வந்தார். இந்நிலையில் கடந்த, 29
காலை வழக்கம் போல், பயிற்சிக்கு சென்ற தேன்மொழி வீடு திரும்ப வில்லை.
இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த அவரது தந்தை வேலுசாமி போலீசில் புகார்
செய்தார்.
தென்னிலை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.