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தகராறில் பெண் தற்கொலை

தகராறில் பெண் தற்கொலை

ADDED : அக் 24, 2026 06:52 AM

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ADDED : அக் 24, 2026 06:52 AM

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கரூர்:கரூர் அருகே குடும்ப தகராறு காரணமாக, பெண் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

கரூர் மாவட்டம், வடக்குப்பாளையம் கற்பகம் நகரை சேர்ந்த செல்வராஜ் என்பவரது மனைவி வசந்தா, 43; இவருக்கும், குடும்பத்தினருக்கும் இடையே நேற்று முன்தினம், குலதெய்வம் கோவிலுக்கு செல்வது குறித்து தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், மனம் உடைந்த வசந்தா, வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதுகுறித்து, வசந்தா கணவர் செல்வராஜ் போலீசில் புகார் செய்தார். பசுபதி

பாளையம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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