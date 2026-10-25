கடனை கேட்டதால் குழந்தையை சாலையில் படுக்க வைத்த பெண்
கடனை கேட்டதால் குழந்தையை சாலையில் படுக்க வைத்த பெண்
UPDATED : அக் 24, 2026 04:09 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:36 AM
கரூர்: கரூரில், சுய உதவி குழுவிடம் வாங்கிய கடனை கேட்டதால், சாலையில் குழந்தையை படுக்க வைத்த இளம்பெண், கணவருடன் சண்டையிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
கரூர், பசுபதிபாளையத்தை சேர்ந்தவர் கார்த்திக், 30. சுமை துாக்கும் தொழிலாளி. இவர் நேற்று காலை, மனைவி சீதாலட்சுமி, 24, மற்றும் ஐந்து மாத பெண் குழந்தையுடன், கரூர் உழவர் சந்தை பகுதியில் நின்று கொண்டிந்தார்.
அங்கு வந்த, சுய உதவி குழுவை சேர்ந்த சுதா என்பவர், சுய உதவி குழுவிடம் வாங்கிய கடனுக்கான தவணை தொகையை, சீதாலட்சுமியிடம் கேட்டார். ஆத்திரமடைந்த சீதாலட்சுமி, கையில் இருந்த பெண் குழந்தையை சாலையில் படுக்க வைத்து, கணவருடன் சண்டையிட்டார்.
இதுகுறித்து, கரூர் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு உதவி மையத்துக்கு சுதா தகவல் கொடுத்தார். சம்பவ இடத்துக்கு, குழந்தை பாதுகாப்பு மையத்தை சேர்ந்த நிர்வாகி திவ்யா சென்றார். அதன்பின் கார்த்திக், சீதாலட்சுமி மற்றும் குழந்தையை, குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மைய அலுவலகத்துக்கு அழைத்து சென்றார்.