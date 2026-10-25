கடனை கேட்டதால் குழந்தையை சாலையில் படுக்க வைத்த பெண்
கடனை கேட்டதால் குழந்தையை சாலையில் படுக்க வைத்த பெண்
ADDED : அக் 24, 2026 06:43 AM
கரூர்:கரூரில், சுய உதவிக்குழுவிடம் வாங்கிய கடனை கேட்டதால், இளம் பெண் சாலையில் குழந்தையை படுக்க வைத்ததுடன், கணவருடன் சண்டையிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
கரூர்,
பசுபதிபாளையம் வடக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் கார்த்திக், 30. சுமை
துாக்கும் தொழிலாளி. இவர், நேற்று காலை மனைவி சீதாலட்சுமி, 24, மற்றும்
ஐந்து மாத பெண் குழந்தையுடன், கரூர் உழவர் சந்தை பகுதியில் நின்று
கொண்டிந்தார். அப்போது, அங்கு சென்ற சுய உதவி குழுவை சேர்ந்த சுதா
என்பவர், சுய உதவி குழுவிடம் வாங்கிய கடன் தொகைக்கான தவணையை,
சீதாலட்சுமியிடம் கேட்டார். இதனால், ஆத்திரமடைந்த சீதாலட்சுமி,
கையில் இருந்த பெண் குழந்தையை சாலையில் படுக்க வைத்து விட்டு, கணவர்
கார்த்தியுடன் சண்டையிட்டார்.
பெண் குழந்தை அழுததால், அந்த
பகுதியில் இருந்தவர்கள் குழந்தையை துாக்கி பாதுகாப்பாக வைத்து
கொண்டனர். இது குறித்து, சுய உதவி குழுவை சேர்ந்த சுதா, கரூர்
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு உதவி மையத்துக்கு தகவல் கொடுத்தார்.
இதையடுத்து, சம்பவ இடத்துக்கு குழந்தை பாதுகாப்பு மையத்தை சேர்ந்த
நிர்வாகி திவ்யா சென்றார்.
பின்னர் கார்த்திக், அவரது மனைவி
சீதாலட்சுமி மற்றும் குழந்தையை விசாரணைக்காக, குழந்தைகள்
பாதுகாப்பு மைய அலுவலகத்துக்கு அழைத்து சென்றார். இதனால், கரூர் உழவர்
சந்தை பகுதியில் சிறிது நேரம்
பரபரப்பு ஏற்பட்டது.