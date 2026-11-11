அரசு பஸ்சில் மூதாட்டியிடம் நகை பறித்த பெண் கைது

ADDED : நவ 05, 2026 07:09 AM
குளித்தலை,:பஸ்சில் மூதாட்டியிடம் நகை பறித்த பெண்ணை போலீசார் கைது செய்தனர்.
குளித்தலை
அடுத்த பாப்பக்காப்பட்டியை சேர்ந்தவர் மாரியாயி, 60. விவசாய கூலி
தொழிலாளி. அதே ஊரைச் சேர்ந்த பெண்களுடன், மாயனுாரில் நாற்று நடவு பணி
முடித்துவிட்டு, நேற்று முன்தினம் இரவு குளித்தலையில் இருந்து, தனது
கிராமத்துக்கு செல்வதற்காக அரசு பஸ்சில் சென்றார். அப்போது
கோட்டைமேடு அருகே, தன் கழுத்தில் இருந்த இரண்டரை பவுன் தாலி செயின்
திருட்டு போனது தெரியவந்தது. மாரியாயி கூச்சலிடவே பஸ்
நிறுத்தப்பட்டது.
மாரியாயி உடன் வந்த பெண்கள்,
சந்தேகத்திற்கிடமான பெண்ணை பிடித்த போது, அவர் கால் அடியில் தாலி
செயின் இருந்தது தெரிவந்தது. அவரை பிடித்து குளித்தலை போலீசில்
ஒப்படைத்தனர். விசாரணையில் திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறை அடுத்த
மறவனுாரை சேர்ந்த துர்கா, 38, என்பது
தெரியவந்தது. குளித்தலை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து துர்காவை கைது செய்தனர்.