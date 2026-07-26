/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ ரத்த அழுத்த நோய் பெண் விபரீத முடிவு
ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:08 AM
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குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த எழுதியாம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் நாகராஜன் மனைவி
சுபத்ரா, 29. இவர்களுக்கு ஐந்தரை வயதில் மகன் உள்ளார். ஐந்து
ஆண்டுகளாக ரத்த அழுத்த நோயால் சுபத்ரா அவதிப்பட்டு வந்தார்.
மருந்து,
மாத்திரை சாப்பிட்டு வந்தார். இந்நிலையில் கடந்த, 22 காலை 7:50
மணியளவில் தனது வீட்டில் இருந்த களைக்கொல்லி மருந்தை சாப்பிட்டு மயங்கி
விழுந்தார். உறவினர்கள் அவரை மீட்டு, தனியார் மருத்துவமனையில்
அனுமதித்தனர். பின்னர், கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று
முன்தினம் இறந்தார். இது குறித்து சுபத்ரா தாய் கலா கொடுத்த
புகாரின்படி, மாயனுார் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.