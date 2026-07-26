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'மகளிர் தொழில் முனைவோர் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்'

'மகளிர் தொழில் முனைவோர் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்'

ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:06 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:06 AM

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கரூர்;மகளிர் தொழில் முனைவோர் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

தமிழகத்தில், மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், 10 லட்சம் ரூபாய் வரை, 25 சதவீதம் (அதிகபட்சமாக, 2 லட்சம் ரூபாய்) மானியத்துடன் கூடிய வங்கிக் கடனுதவி, தொழில் வளர்ச்சிக்கு தேவையான தொழில் நுட்பம் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும். வயது வரம்பு, 18 முதல் 55 வரை. கல்வித்தகுதி தேவையில்லை.

இத்திட்டத்தின் கீழ் உற்பத்தி, வியாபாரம் மற்றும் சேவை சார்ந்த தொழில்களுக்கு, மானியத்துடன் கூடிய கடன் வசதி பெறலாம்.

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மற்றும் நிலையான தயாரிப்பு, ஊட்டச்சத்து நிரம்பிய உணவு பொருட்கள் தயாரிப்பு, கைவினை பொருட்கள் தயாரித்தல் போன்ற தொழில்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். www.msmeonline.tn.gov.in /TWEES என்ற இணைய

தள முகவரி மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.

மேலும் விபரம் பெற, பொது மேலாளர், மாவட்ட தொழில் மையம், தான்தோன்றிமலை, கரூர்- 639 007 என்ற முகவரியிலோ அல்லது 04234 -255177, 89255 33960- என்ற எண்களிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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