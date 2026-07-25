டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக்கோரி பெண்கள் மறியல் போராட்டம்
டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக்கோரி பெண்கள் மறியல் போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:16 AM
கரூர்:கரூர் அருகே டாஸ்மாக் மதுபான கடையை அகற்றக்கோரி, பெண்கள் நேற்று சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
கரூர்
மாவட்டம், ராயனுார் தில்லை நகரில், குளத்து பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக
டாஸ்மாக் மதுபான கடை செயல்படுகிறது. இதனால், தில்லை நகர் பகுதியில்
பெண்கள், பள்ளி மாணவியரால் நடந்து செல்ல முடியவில்லை என, அந்த பகுதி
மக்கள் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர். ஆனால், மதுபான கடை
அகற்றப்படவில்லை.
இந்நிலையில் நேற்று காலை, கரூர்-ஈசநத்தம்
சாலையில் ராயனுாரில் பெண்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர். தான்தோன்றிமலை
போலீசார், மறியல் நடந்த இடத்துக்கு சென்று, சாலையில் அமர்ந்திருந்த
பெண்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அப்போது, மதுக்கடை
அகற்றுவது குறித்து, உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்படும்
என, போலீசார் தெரிவித்தனர். இதனால், மறியல் போராட்டம் விலக்கி
கொள்ளப்பட்டது.