/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/தெரு விளக்கு பராமரிப்பு பணியில் தொழிலாளர்கள்
ADDED : நவ 18, 2026 07:14 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:சிவாயம் பஞ்சாயத்தில், தெரு விளக்கு
பராமரிப்பு பணி நடந்தது.
சிவாயம்
பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட கந்தன்குடி, இரும்பூதிப்பட்டி,
சந்தையூர், கோடங்கிப்பட்டி ஆகிய வீதிகளில், பஞ்., சார்பில் தெரு
விளக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த வாரம் பெய்த கன மழையால்,
விளக்குகளில் பழுது ஏற்பட்டது. இந்த நிலையில், பழுதடைந்த தெரு
விளக்குகள் அனைத்தையும், புதிதாக மாற்றி புதிய விளக்குகள்
பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகளில், பஞ்சாயத்து தொழிலாளர்கள்
ஈடுபட்டனர்.