ஜன., 31-க்குள் தொழிலாளர் நலநிதி செலுத்த வேண்டும்: உதவி ஆணையர்
ஜன., 31-க்குள் தொழிலாளர் நலநிதி செலுத்த வேண்டும்: உதவி ஆணையர்
ADDED : நவ 03, 2026 05:49 AM
கரூர்: 'நடப்பு, 2026ம் ஆண்டிற்கான தொழிலாளர் நல நிதியை, வரும் ஜன., 31-க்குள் செலுத்த வேண்டும்' என, கரூர் தொழிலாளர் உதவி ஆணையர்(அமலாக்கம்) -வேதநாயகி தெரி-வித்தார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல நிதி சட்டப்படி, தொழிற்சாலைகள், கடைகள், மோட்டார் போக்கு-வரத்து நிறுவனங்கள், உணவு நிறுவனங்கள் மற்றும் தோட்ட நிறுவனங்கள் போன்ற அமைப்பு சார்ந்த நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலா-ளர்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொழிலாளர் பங்கு, 20 ரூபாய், நிறுவனத்தின் பங்கு, 40 ரூபாய்- என மொத்தம் ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும், 60 ரூபாய்- கணக்கிட்டு நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப தொழி-லாளர் நல நிதி தொகையை, தமிழ்நாடு தொழி-லாளர் நல வாரியத்திற்கு செலுத்த வேண்டும். நடப்பு - 2026ம் ஆண்டிற்கான தொழிலாளர் நல நிதியை, வரும் ஜன.,31-க்குள் செலுத்த வேண்டும்.
தொழிலாளர் நல நிதி செலுத்தும் தொழிலா-ளர்கள் மற்றும் அவர்களை சார்ந்தோர்களுக்கு வாரியம் மூலம் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவித்-தொகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. நலத்-திட்ட உதவித்தொகையை பெற தொழிலாளரின் மாத ஊதியம், 35,000 ரூபாய்-க்குள் இருக்க வேண்டும். 2026--27ம் ஆண்டிற்கு கல்வி உதவித்-தொகை, கல்வி ஊக்கத்தொகை மற்றும் பாடநுால் உதவித்தொகை திட்டங்களுக்கு விண்-ணப்பிக்கலாம். www.lwb.tn.gov.in என்ற தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல வாரிய இணையதளத்தில் விண்ணப்ப படிவம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்-ளலாம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள், 'செய-லாளர், தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல வாரியம், சென்னை - 06 என்ற முகவரிக்கு வரும் டிச., 31க்குள் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.