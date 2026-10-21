விஜயதசமியையொட்டி கோவில்களில் வழிபாடு

ADDED : அக் 21, 2026 06:05 AM
கரூர்:அரவக்குறிச்சி
அருகே, ஆரியூர் செல்லாண்டியம்மன் கோவிலில், இரண்டாம் ஆண்டு
நவராத்திரி திருவிழா நடக்கிறது. கடந்த, 11ல் கணபதி ஹோமம் மற்றும்
காப்பு கட்டுதலுடன் நவராத்திரி உற்சவம் தொடங்கியது. விழாவின்
சிறப்பம்சமாக, கோவில் வளாகத்தில் பல அடுக்குகளை கொண்ட கொலு
அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நேற்று, விஜயதசமி முன்னிட்டு மூலவர்
மற்றும் உற்சவர் அம்பிகைக்கு பால், தயிர், சந்தனம், பன்னீர், இளநீர்
உள்ளிட்ட மங்கல பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து,
அம்பிகைக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, தீபாராதனை
காண்பிக்கப்பட்டது. மாலை, 4:30 மணிக்கு உலக அமைதி மற்றும் ஊர்
நன்மைக்காக, ஸ்ரீலலிதா சகஸ்ரநாம பாராயணம் நடந்தது. ஏற்பாடுகளை
அறங்காவலர் குழு தலைவர் முத்துச்சாமி செய்திருந்தார்.
* கரூர், நத்தமேடு அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
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கரூர், வெண்ணைமலை சபரீசன் சித்தாஸ்ரம கோவிலில், நவராத்திரி
திருவிழா, உற்சவம் நடந்தது. அம்பாளுக்கு தலைமை
சிவாச்சாரியார்களின் வேத மந்திரங்கள் முழங்க விசேஷ ஹோமம் நடந்தது.
அம்பாளுக்கு பால், தயிர், சந்தனம், பன்னீர், இளநீர், விபூதி, மஞ்சள்
உள்ளிட்ட பல்வேறு வாசனை திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம்
நடத்தப்பட்டது.
* கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில்
அம்பாளுக்கு சிறப்பு வழிபாடு நடந்தன. சுவாமி குதிரை வாகனத்தில்
திருவீதி உலா வந்தார்.
அம்மனுக்கு அபிஷேகம்
நவராத்திரி கடைசி
நாளையொட்டி, பிரசித்தி பெற்ற கரியாம்பட்டி அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன்
கோவிலில், மூலவர் அம்மனுக்கு பால், தயிர், பன்னீர், இளநீர், சந்தனம்,
திருமஞ்சனம் உள்ளிட்ட, 18 வகையான வாசனை திரவியங்களால் சிறப்பு
அபிஷேகம் நடந்தது.
அதை தொடர்ந்து, சந்தன காப்பு மற்றும் சிறப்பு
பூக்கள் அலங்காரத்தில், மூலவர் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன்
பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். மஹா தீபாராதனைக்கு பின்,
பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.