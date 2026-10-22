புரட்டாசி மஹாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு
புரட்டாசி மஹாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு
ADDED : அக் 11, 2026 05:12 AM
கரூர்:மஹாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு, கரூர் காவிரி ஆற்றங்கரையில் முன்னோர்களுக்கு மக்கள் தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபட்டனர்.
புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் அமாவாசை, 'மஹாளய அமாவாசை' என, அழைக்கப்படுகிறது. ஆவணி மாத பவுர்ணமிக்கு பின் வரும் பிரதமை நாள் தொடங்கி, அடுத்து வரும், 15 நாட்களும், 'மஹாளய பட்சம்' என்று சொல்லப்படுகிறது. மஹாளய பட்ச காலத்தின் நிறைவாக வருவதே மஹாளய அமாவாசையாகும். இந்த மகாளயபட்ச, 15 நாட்களில் முன்னோர்கள், பித்ரு லோகத்தில் இருந்து தங்கள் குடும்பத்தாரை காண பூமிக்கு வருவதாக ஐதீகம்.
முன்னோர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால்தான், பூமியில் உள்ள அவர்களின் குடும்பத்தினரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பர் என சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும், முன்னோர் இறந்த திதி நாளை கணக்கில் கொண்டே திதி கொடுக்கப்படுகிறது. அது தவிர ஆடி அமாவாசை, தை அமாவாசை நாட்களில் தர்ப்பணம் செய்கின்றனர். இவ்வாறு, முன்னோர் திதி நாள், ஆடி அமாவாசை, தை அமாவாசை ஆகிய நாட்களில் தர்ப்பணம் செய்ய தவறியவர்கள் மஹாளய அமாவாசை அன்று தர்ப்பணம் செய்யலாம்.
அதன்படி, நேற்று மஹாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு கரூர் மாவட்டம், காவிரி ஆற்றங்கரையை ஒட்டிய தளவாபாளையம், நெரூர், மாயனுார் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகு-திகளில் நேற்று காலை, 5:00 மணி முதல் ஏராளமானோர் குடும்-பத்துடன் வந்து, காவிரி ஆற்றில் நீராடினர். பின்னர் வாழை இலையில் பழம், வெற்றிலை பாக்கு, கருப்பு எள், அரிசி ஆகியவற்றை கொண்டு ஏரா-ளமானோர் வரிசையாக அமர்ந்து முன்னோர்க-ளுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர்.
* மாயனூர் காவிரி கரை அருகே ஏராளமானோர், மஹாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்து வழிபாடு செய்தனர். பசு மாடுகளுக்கு அகத்தி கீரை, வாழைப்பழம் வழங்கப்பட்டது. கிருஷ்ணராயபுரம், மாயனுார், திருக்காம்புலியூர், மகாதானபுரம், லாலாப்பேட்டை, சேங்கல், புலியூர் பகுதிகளை சேர்ந்த மக்கள் தர்ப்பணம் கொடுத்து முன்னோர்களை வழிபட்டனர்.
* குளித்தலை கடம்பன்துறை காவிரி ஆற்றங்கரையோரம், ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்து வழிபட்டனர். முன்னதாக காவிரி ஆற்றில் புனித நீராடி சூரியனை வணங்கி, பிரார்த்தனை செய்தனர். தொடர்ந்து தேங்காய், பழம், எள், அரிசி, படையலிட்டு தங்களது முன்னோர்களை மனதில் நினைத்து, எள் பிண்டம் பிடித்து தீபாராதனை செய்து, எள் பிண்டத்தை காவிரி ஆற்றில் கரைத்து வழிபட்டனர்.
பின்னர் கடம்பவனேஸ்வரர் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். பசு மாடுகளுக்கு அகத்தி கீரையை கொடுத்தனர். இதேபோல் லாலாபேட்டை காவிரி ஆற்றங்கரையில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தனர்.