ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் தற்காலிக பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் தற்காலிக பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
ADDED : அக் 23, 2026 07:01 AM
கரூர்:சகி
ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில், தற்காலிக பணியிடங்களுக்கு நவ., 9
வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என, கலெக்டர் முத்துக்குமரன்
தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
கரூர்
மாவட்ட சமூகநலத் துறையின் கீழ் செயல்படும், சகி ஒருங்கிணைந்த சேவை
மையத்தில், 24 மணி நேரமும் பணிபுரிய, தொகுப்பூதிய அடிப்படையில்
தற்காலிக ஊழியர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர். வழக்கு பணியாளர்
பதவிக்கு, 2 இடங்களும், தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளர் பதவிக்கு ஒரு
இடமும் நிரப்பப்படுகின்றன. இரு பதவிக்கும் விண்ணப்பிப்பவர்கள்
கரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பெண்களாக, 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
அரசு அல்லது அரசுசாரா தொண்டு நிறுவனங்களில், 3 ஆண்டுகள் பணி
அனுபவம் அவசியம். மூன்று பணி நேரங்களாக பிரிக்கப்பட்டு சுழற்சி
முறையில் பணியாற்ற வேண்டும்.
மேலும், வழக்கு பணியாளர் பதவிக்கு
முதுநிலை சமூகப் பணி, உளவியல், வளர்ச்சி பணிகள், சமூகவியல்
ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றில் முதுநிலை அல்லது இளநிலை பட்டம்
பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்பணிக்கு மாதம், 18,800 ரூபாய்
ஊதியம் வழங்கப்படும். தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளர் பதவிக்கு,
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில், கணினி அறிவியல் அல்லது
கணினி பொறியியலில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தமிழ்
மற்றும் ஆங்கில தட்டச்சில் முதுநிலை தேர்ச்சியும் தேவை. இப்பணிக்கு
மாதம், 20,000 ரூபாய் ஊதியம் வழங்கப்படும். வரும், 26 முதல் நவ., 9 வரை
விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்ப
தாரர்கள் தங்களின் சுய
விபரங்களை
தட்டச்சு செய்து, மாவட்ட சமூகநல அலுவலர், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம்,
கலெக்டர் வளாகம், கரூர் - 639 007 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறப்பட்டுள்ளது.