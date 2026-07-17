ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:56 AM
கரூர்:சமூக
நல்லிணக்க விருது பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என, கரூர் கலெக்டர்
முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட
செய்திக்குறிப்பு: ஜாதி பாகுபாடு அற்ற, சமூக நல்லிணக்கத்தை
கடைப்பிடிக்கும் பஞ்சாயத்துகளை கவுரவிக்கும் வகையில்,
ஆண்டுதோறும் தகுதி படைத்த, 10 பஞ்சாயத்துகளுக்கு தலா, 1 கோடி
ரூபாய் ஊக்கத்தொகை, விருதை தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. 2026-27ம்
ஆண்டுக்கான சமூக நல்லிணக்க பஞ்., விருது பெற மேலும் tn.gov.in என்ற
இணையத்தளத்தில் உள்ள https:// cms.tn.gov.in/
cms-migrated/document/forms/social-award-app-26-27 pdf link என்ற
இணையதளத்திலிருந்து இவ்விருதுக்கான விண்ணப்பப்படிவத்தை
பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.மேலும், விண்ணப்பப் படிவத்தை
கலெக்டர் வளாகத்தில் முதல் தளத்தில் அறை எண்:114ல், செயல்பட்டு வரும்
மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில்,
வேலைநாட்களில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். வரும், 31க்குள் விண்ணப்பங்களை
சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விபரங்களுக்கு 0432 - 4255240 எண்ணில்
தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.