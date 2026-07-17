தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ சமூக நல்லிணக்க விருது பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

சமூக நல்லிணக்க விருது பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

சமூக நல்லிணக்க விருது பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:56 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:56 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கரூர்:சமூக நல்லிணக்க விருது பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என, கரூர் கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: ஜாதி பாகுபாடு அற்ற, சமூக நல்லிணக்கத்தை கடைப்பிடிக்கும் பஞ்சாயத்துகளை கவுரவிக்கும் வகையில், ஆண்டுதோறும் தகுதி படைத்த, 10 பஞ்சாயத்துகளுக்கு தலா, 1 கோடி ரூபாய் ஊக்கத்தொகை, விருதை தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. 2026-27ம் ஆண்டுக்கான சமூக நல்லிணக்க பஞ்., விருது பெற மேலும் tn.gov.in என்ற இணையத்தளத்தில் உள்ள https:// cms.tn.gov.in/ cms-migrated/document/forms/social-award-app-26-27 pdf link என்ற இணையதளத்திலிருந்து இவ்விருதுக்கான விண்ணப்பப்படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.மேலும், விண்ணப்பப் படிவத்தை கலெக்டர் வளாகத்தில் முதல் தளத்தில் அறை எண்:114ல், செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில், வேலைநாட்களில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். வரும், 31க்குள் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விபரங்களுக்கு 0432 - 4255240 எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us