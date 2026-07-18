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காவிரி, அமராவதி ஆற்றில் மணல் அள்ளினால் புகார் தெரிவிக்கலாம்

காவிரி, அமராவதி ஆற்றில் மணல் அள்ளினால் புகார் தெரிவிக்கலாம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:29 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:29 AM

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கரூர்:கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆற்று பகுதிகளில், சட்டத்துக்கு புறம்பாக மணல் எடுத்தால், புகார் தெரிவிக்கலாம் என, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

கரூர் மாவட்டத்தில் அமராவதி, காவிரி ஆற்று பகுதிகளில், சட்டத்துக்கு புறம்பாக மணல் அள்ளுவதை தடுக்கும் வகையில் காவல் துறை, வருவாய் துறை, கனிம வளத்துறை சார்பில், வட்ட அளவிலான கண்காணிப்பு குழுவினருடன் ரோந்து பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மணல் திருட்டை தடுக்க நவீன ட்ரோன் கேமரா கருவிகளை கொண்டும் கண்காணிக்கப்படுகிறது. கனிமவள திருட்டில் ஈடுபடும் நபர்கள், வாகனங்களை கைப்பற்றி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

கரூர் மாவட்டத்தில் காவிரி, அமராவதி ஆறுகளில் சட்டத்துக்கு புறம்பாக மணல் எடுக்கப்பட்டால், 94990-02246 (கனிம வளத்துறை) 04324-296299 ஆகிய எண்களில் புகார் அளிக்கலாம்.

இவ்வாறு, அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

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