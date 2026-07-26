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இளம்பெண், காதலனை தாக்கிய தாயின் 2வது கணவருக்கு காப்பு

இளம்பெண், காதலனை தாக்கிய தாயின் 2வது கணவருக்கு காப்பு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:14 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:14 AM

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கரூர்:வேலாயுதம்பாளையம் அருகே இளம் பெண், காதலனை தாக்கியதாக, தாயின் இரண்டாவது கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கரூர் மாவட்டம், வேலாயுதம்பாளையம் கரைப்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த மணிகண்டன் என்பவரது மகள் சுகன்யா, 20; இவரது தாய் கோமதி, 40; அதே பகுதியை சேர்ந்த தினேஷ், 40, என்பவரை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்துள்ளார். இந்நிலையில், சுகன்யாவின் தாய் கோமதி தற்போது கர்ப்பமாக உள்ளார். இதனால், நேற்று பிரசவத்துக்காக வேலாயுதம்பாளையம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அவர் சென்று விட்டார்.

வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் சுகன்யா, தனது காதலன் ஹரீஸ், 20, என்பவரை வரவழைத்து பேசிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது, வீட்டுக்கு வந்த கோமதியின் இரண்டாவது கணவர் தினேஷ், ஆத்திரமடைந்து இருவரையும் சுத்தியால் அடித்துள்ளார். இதுகுறித்து, சுகன்யா போலீசில் புகார் செய்தார்.

வேலாயுதம்பாளையம் போலீசார், தினேசை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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