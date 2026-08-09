/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ பைக் திருடிய வாலிபர் கைது: மூவர் தப்பினர்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:31 AM
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குளித்தலை:குளித்தலை
காவேரி நகரை சேர்ந்தவர் ராஜா, 27, டிரைவர். இவர் கடந்த 6ம் தேதி தனக்கு
சொந்தமான டி.வி.எஸ்., ஸ்கூட்டி மொபட்டை இரவு, 9:30 மணியளவில் வீட்டில்
நிறுத்தி இருந்தார்.
இரவு, 11:30 மணியளவில் வீட்டின் கீழே சத்தம்
கேட்டு பால்கனி வழியாக கீழே பார்த்தபோது, நான்கு பேர் மொபட்டை
திருடுவதை பார்த்து, திருடன் திருடன் என கூச்சலிடவே, கீழே உள்ள
வீட்டில் ேஷக் அப்துல்லா மற்றும் மனோகர் ஆகியோர் விரைந்து வந்து ஒருவரை
பிடித்தனர். இருட்டில் மூன்று பேர் தப்பி விட்டனர். அந்த நபரை
போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
போலீசார் விசாரணையில் திருவாரூர்
மாவட்டம், திருக்கருகாவூரை சேர்ந்த அரவிந்த், 26, என்பது தெரிய
வந்தது. குளித்தலை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அரவிந்தை கைது செய்தனர்.
தப்பிய மூன்று பேரை தேடி வருகின்றனர்.