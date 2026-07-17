சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை போக்சோவில் வாலிபர் கைது

ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:58 AM
அரவக்குறிச்சி:பள்ளப்பட்டியில், சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தவர் போக்சோவில் கைது செய்யப்பட்டார்.
அரவக்குறிச்சி
தாலுகா, பள்ளப்பட்டியை சேர்ந்தவர் ஷேக் பரீத், 42. இவர், 7 வயது
சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக, போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது
செய்யப்பட்டுள்ளார். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் பெற்றோர், குழந்தைகள்
நல ஆர்வலர்களின் உதவியுடன் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார்
அளித்தனர். அதன் அடிப்படையில், போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து ஷேக்
பரீத்திடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதில், சிறுமிக்கு பாலியல்
தொல்லை அளித்தது உறுதியானதை தொடர்ந்து, நேற்று முன்தினம் போக்சோ
சட்டத்தின் கீழ் அவரை கைது செய்த போலீசார், நீதிமன்றத்தில்
ஆஜர்படுத்தினர். இதையடுத்து, நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, ஷேக் பரீத்
திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.