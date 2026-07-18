/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/தடுப்பு சுவரில் பைக் மோதி வாலிபர் உயிரிழப்பு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:33 AM
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கரூர்:வெள்ளியணை அருகே, தடுப்பு சுவரில் பைக் மோதிய விபத்தில், வாலிபர் உயிரிழந்தார்.
கரூர்
மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் வீரராக்கியம் பகுதியை சேர்ந்தவர்
சந்தோஷ் குமார், 33. இவர், நேற்று முன்தினம் ஸ்பிளண்டர் பிளஸ் பைக்கில்,
கரூர்-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை குளத்துப்பாளையம் பிரிவில் சென்று
கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, பைக் தடுமாறி எதிரே இருந்த தடுப்பு சுவரில்
மோதியது. அதில், முகத்தில் படுகாயம் அடைந்த சந்தோஷ் குமார், அதே
இடத்தில் உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து, சந்தோஷ்குமாரின் மனைவி மேனகா, 28, போலீசில் புகார் செய்தார்.வெள்ளியணை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.