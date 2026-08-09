/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ மரத்தில் மோதிய பைக் வாலிபர் உயிரிழப்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 05:24 AM
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கரூர்:வெள்ளியணை அருகே, மரத்தின் மீது பைக் மோதிய விபத்தில் வாலிபர் உயிரிழந்தார்.
கரூர்
மாவட்டம், கருப்பூர் சாலப்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் பால்ராஜ், 44. இவர்
நேற்று முன்தினம் இரவு, பஜாஜ் சி.டி.,-100 பைக்கில் வெள்ளியணை அருகே,
ராசகவுண்டன் புதுார் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது,
பால்ராஜ் ெஹல்மெட் அணிய வில்லை.
இந்நிலையில், திடீரென நிலை தடுமாறி
எதிரே இருந்த மரத்தில் பைக் மோதியது. தலையில் படுகாயமடைந்த பால்ராஜ்,
கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும்
வழியில் உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து, பால்ராஜ் மனைவி சித்ரா, 38,
போலீசில் புகார் செய்தார்.வெள்ளியணை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.