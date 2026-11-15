/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/பைக்கில் இருந்து தவறி விழுந்த வாலிபர் பலி
ADDED : நவ 14, 2026 07:01 AM
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கரூர்:தென்னிலை அருகே, பைக்கில் இருந்து தவறி விழுந்த வாலிபர் உயிரிழந்தார்.
ஈரோடு
மாவட்டம், மொடக்குறிச்சி விளக்கேத்தி பகுதியை சேர்ந்த பழனிசாமி
என்பவரது மகன் சந்தோஷ், 28; இவர் கடந்த, 11ம் தேதி மாலை, தென்னிலை
அருகே வைரமடை சாலையில், பஜாஜ் பல்சர் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, திடீரென பைக் நிலை தடுமாறியதில் சந்தோஷ் கீழே விழுந்தார்.
அதில், தலையில் படுகாயம் அடைந்த சந்தோஷ், கரூரில் உள்ள தனியார்
மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து,
சந்தோஷ் மனைவி கோமதி, 21; போலீசில் புகார் செய்தார்.
தென்னிலை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.