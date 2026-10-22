/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ டூவீலர் விபத்தில் இளைஞர் பலி
ADDED : அக் 20, 2026 01:33 AM
அ நிறம் | அளவு
அரவக்குறிச்சி:கரூர் மாவட்டம், அரவக்குறிச்சி அருகே உள்ள பெரிய கேத்தம்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் ரமேஷ் மகன் ரஞ்சித், 27; இவர், கடந்த, 16ல், அரவக்குறிச்சியில் இருந்து திண்டுக்கல் செல்லும் சாலையில், டூவீலரில் சென்று கொண்டிருந்தார். சுங்கச்சாவடி அருகே உள்ள ஊத்துப்பட்டி மண் சாலை பிரிவில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, வாகனத்தில் இருந்து நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்ததில் ரஞ்சித் படுகாயமடைந்தார்.
அருகில் இருந்தவர்கள், அவரை மீட்டு கரூரில் உள்ள அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்த்தனர். அங்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ரஞ்சித், நேற்று முன்தினம் இரவு
உயிரிழந்தார். அரவக்குறிச்சி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.