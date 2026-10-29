/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/திருட முயற்சித்த வாலிபருக்கு காப்பு
ADDED : அக் 29, 2026 03:35 AM
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குளித்தலை:சிந்தாமணிபட்டி எஸ்.ஐ., தங்கசாமி மற்றும் போலீசார், நேற்று முன்தினம் இரவு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
வீரணம்பட்டி சமத்துவபுரம் பஸ் ஸ்டாப் அருகே, சந்தேகப்படும் வகையில் ஒருவர் நின்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, அவரது கையில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து திருடுவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய, இரும்பு லாடுடன் கூடிய பொருட்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில்,விராலிப்பட்டி இளையராஜா, 28, என்பது தெரியவந்தது. அவர் ஏதாவது ஒரு வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, திருடலாம் என்று நோட்டமிட்டு வந்ததாக கூறினார்.பின்னர், இளையராஜாவை சிந்தாமணிபட்டி போலீசார் கைது செய்தனர்.