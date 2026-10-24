லாரி மீது பைக் மோதி வாலிபர் உயிரிழப்பு: இருவர் படுகாயம்
லாரி மீது பைக் மோதி வாலிபர் உயிரிழப்பு: இருவர் படுகாயம்
ADDED : அக் 23, 2026 07:05 AM
குளித்தலை:குளித்தலை அருகே, லாரி மீது பைக் மோதி வாலிபர் உயிரிழந்தார். இருவர் படுகாயமடைந்தனர்.
திருச்சி
மாவட்டம், தொட்டியம் அடுத்த மகேந்திரமங்கலம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்
செந்தில்நாதன், 40. இவர் தனக்கு சொந்தமான பைக்கில், நேற்று முன்தினம்
நள்ளிரவு, 12:00 மணியளவில் திருச்சி நோக்கி சென்ற போது, குளித்தலை
நகராட்சி எரிவாயு தகனமேடை மேம்பாலத்தில் லாரி பிரேக் டவுன் ஆகி
நின்றிருந்தது. டிரைவர், கிளீனர் ஆகியோர் லாரியை பழுது பார்த்து
கொண்டிருந்தனர். அப்போது வேகமாக பைக்கில் வந்த செந்தில்நாதன்,
லாரி மீது மோதினார். இதில் மூவருக்கும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. பலத்த
காயமடைந்த செந்தில்நாதன், நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் பகுதியை
சேர்ந்த லாரி டிரைவர் அறிவழகன், 45, அரியலூர் மாவட்டம் மாரியம்மன்
கோவில் தெருவை சேர்ந்த கிளீனர் ராகுல், 19, ஆகியோர், குளித்தலை அரசு
மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதில்
செந்தில்நாதன் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
குளித்தலை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.