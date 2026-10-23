கி.கிரி நகராட்சி சாதாரண கூட்டம் 50 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்
கி.கிரி நகராட்சி சாதாரண கூட்டம் 50 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்
ADDED : அக் 22, 2026 02:01 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி நகராட்சியின் சாதாரண கூட்டம் நகராட்சி தலைவர் (பொ) சாவித்திரி கடலரசு மூர்த்தி தலைமையில் நடந்தது. கமிஷனர் சேகர், பொறியாளர் உமாராணி முன்னிலை வகித்தனர். கூட்டத்தில் நகராட்சி கவுன்சிலர்கள், தங்கள் பகுதியில் நிறைவேற்ற வேண்டிய திட்டங்கள் குறித்து பேசினர்.
இதில், கிருஷ்ணகிரி நகராட்சியில், 1வது வார்டு முதல், 16வது வார்டு வரை மொத்தம், 23 சிறு உயர்மின் கோபுர விளக்குகள் பழுதாகி இருப்பதால், அவற்றை பழுது நீக்கம் செய்யவும், பராமரிப்பு பணி செய்யவும், 15.20 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்வது. இதேபோல், 17வது வார்டு முதல், 33வது வார்டு வரை பழுதான, 15 சிறு உயர்மின் கோபுர விளக்குகளை சீரமைக்க பொது நிதியில் இருந்து, 15.50 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்.
பழைய வீட்டு வசதிவாரிய குடியிருப்பு, ராயப்பன் தெரு, போலீஸ் குடியிருப்பு மற்றும் நஞ்சப்பா தெரு ஆகிய, 4 இடங்களில் கல்வெட்டுகள் சேதமடைந்து உள்ளதால், மழை காலத்தில் மழைநீர் தாழ்வான பகுதி கடைகள் மற்றும் வீடுகளில் புகுந்து விடுகிறது. இதை தடுக்க சேதமடைந்த கல்வெட்டுகளை அகற்றி விட்டு, புதிய கல்வெட்டுகள் அமைக்க, 9.90 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். நகராட்சிக்கு உட்பட்ட, 9 இடங்களில், புதிய கல்வெட்டு அமைக்க, 9.90 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்குவது என்பன உள்ளிட்ட, 50 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்
பட்டன.
இதில், நகராட்சி கவுன்சிலர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் கலந்து
கொண்டனர்.