கே.ஆர்.பி., அணை நீர்மட்டம் உயர்வு 3 மாவட்ட மக்களுக்கு வெள்ள எச்சரிக்கை
கே.ஆர்.பி., அணை நீர்மட்டம் உயர்வு 3 மாவட்ட மக்களுக்கு வெள்ள எச்சரிக்கை
ADDED : செப் 26, 2026 05:51 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி., அணை நீர்மட்டம் மொத்தமுள்ள, 52 அடியில், நேற்று, 49.95 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. அணைக்கு நீர்வரத்து, 600 கன அடியாக உள்ளது. அணை நீர்மட்டம், 48 அடியை எட்டினால் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுவது வழக்கம். அதன்படி, தற்போது அணை நீர்மட்டம், 50 அடியை எட்ட உள்ள நிலையில், அணை பாது-காப்பு கருதி அணைக்கு வரும் நீர் முழுவதையும் தென்பெண்ணை ஆற்றில் திறக்கப்பட உள்ளது. கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, திருவண்ணாமலை ஆகிய, 3 மாவட்டங்களில், தென்பெண்ணை ஆற்றின் கரையோரங்களில் வசிக்கும் மக்க-ளுக்கு, வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்-ளது.
எனவே ஆற்றின் கரையோரங்களில் வசிக்கும் -மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லு-மாறும், ஆற்றில் குளிக்கவோ, கால்நடைகளை குளிப்பாட்டவோ செல்ல வேண்டாம் என, நீர்வ-ளத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்-ளனர்.