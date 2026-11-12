பத்திரப்பதிவு துறையை தனியார் மயமாக்க எதிர்ப்பு கி.கிரி மாவட்ட ஆவண எழுத்தர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
பத்திரப்பதிவு துறையை தனியார் மயமாக்க எதிர்ப்பு கி.கிரி மாவட்ட ஆவண எழுத்தர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 07, 2026 03:42 AM
ADDED : நவ 07, 2026 03:39 AM
கிருஷ்ணகிரி; பத்திரப்பதிவு துறையை தனியார்மயமாக்கும், தமிழக அரசின் முடிவை கைவிடக்கோரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆவண எழுத்தர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகம் முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, ஆவண எழுத்தர்கள் சங்க மாவட்ட செயலாளர் பிரபாகர் தலைமை வகித்து பேசியதாவது:தமிழக அரசு சமீபத்தில், பத்திரப்பதிவு துறை பணிகளை நிர்வகிக்க புதிய 'இ-டெண்டர்' அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் முத்திரை தாள்கள் இல்லாமலேயே, நேரடியாக பதிவு செய்யும் புதிய நடைமுறையை கொண்டு வரவும், ஒட்டுமொத்த பணிகளை தனியார் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கவும் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, ஆவண எழுத்தர்கள் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது.
தொடர்ந்து வரும், 10, 11ம் தேதிகளில் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளோம். உள்ளூர் ஆவண எழுத்தர்கள், பத்திரப்பதிவு செய்ய வரும் பொதுமக்களை நன்கு அறிவர் என்பதால், போலியான நபர்கள் மூலம் சொத்துக்கள் பதிவு செய்யப்படுவதை தடுக்க முடியும். தனியார் நிறுவனங்களிடம் இப்பணி செல்லும்போது அனுமதியின்றி, வேறு நபர்களின் பெயருக்கு சொத்துக்கள் மாற்றப்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, பல ஆண்டுகளாக பின்பற்றப்பட்டு வரும் பழைய பதிவு நடைமுறையையே தொடர்ந்து செயல்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
மாவட்ட துணைத் தலைவர் கோபால், மாவட்ட பொருளாளர் வெங்கடாஜலபதி, கிருஷ்ணகிரி நிர்வாகிகள் கோவிந்தராம், ஸ்ரீதர் மற்றும் அனைத்து ஆவண எழுத்தாளர்கள், தட்டச்சர்கள் கலந்து கொண்டனர்.