கர்நாடகாவிற்கு எம்.சாண்ட் கடத்தல் லாரி பறிமுதல்; 2 டிரைவர் கைது
கர்நாடகாவிற்கு எம்.சாண்ட் கடத்தல் லாரி பறிமுதல்; 2 டிரைவர் கைது
ADDED : நவ 07, 2026 03:44 AM
ஓசூர்; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் நல்லுார் ஸ்டேஷன் எஸ்.ஐ., அறிவழகன் மற்றும் போலீசார், பாகூர் கேட் அருகே நேற்று முன்தினம் வாகன சோதனை
செய்தனர்.
அப்போது அவ்வழியாக வந்த டிப்பர் லாரியை நிறுத்தி சோதனை செய்த போது, தமிழக அரசின் தற்காலிக தடையை மீறி, உத்தனப்பள்ளியிலிருந்து கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூருக்கு, 2 யூனிட் எம்.சாண்டை கடத்தி செல்வது தெரிந்தது. லாரியை பறிமுதல் செய்த போலீசார், ஓசூர் அருகே உத்தனப்பள்ளியை சேர்ந்த டிரைவர் நாராயணன், 41, என்பவரை கைது செய்தனர்.
மேலும், லாரி உரிமையாளரான ஓசூர் ராயக்கோட்டை ஹட்கோ பகுதியை சேர்ந்த ஷாஜகான், 45, என்பவரை தேடி வருகின்றனர்.
* தமிழக எல்லையில் உள்ள கக்கனுார் சோதனைச்சாவடியில், சேவகானப்பள்ளி வி.ஏ.ஓ., கோபு மற்றும் வருவாய்த்துறையினர், நேற்று முன்தினம் வாகன சோதனை செய்தனர். அப்போது அவ்வழியாக வந்த டிப்பர் லாரியை சோதனை செய்த போது, பேரிகையிலிருந்து பெங்களூருக்கு, 4 யூனிட் எம்.சாண்ட் கடத்தி செல்வது தெரிந்தது. லாரியை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், பாகலுார் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைத்தனர்.
வி.ஏ.ஓ., கோபு புகார்படி, லாரி டிரைவரான ஓசூர் அருகே நந்திமங்கலத்தை சேர்ந்த கவுதம், 31, என்பவரை கைது செய்தனர். லாரி உரிமையாளரை தேடி
வருகின்றனர்.