கே.ஆர்.பி., அணையில் நீர் திறப்பு அதிகரிப்பு பெனுகொண்டாபுரம் ஏரிக்கு உபரிநீர் வரவில்லை என குற்றச்-சாட்டு
கே.ஆர்.பி., அணையில் நீர் திறப்பு அதிகரிப்பு பெனுகொண்டாபுரம் ஏரிக்கு உபரிநீர் வரவில்லை என குற்றச்-சாட்டு
UPDATED : அக் 08, 2026 04:10 AM
ADDED : அக் 08, 2026 03:01 AM
கிருஷ்ணகிரி: கே.ஆர்.பி., அணையிலிருந்து நீர்திறப்பு அதிகரித்தாலும், பெனு-கொண்டா புரம் ஏரிக்கு தண்ணீர் வரவில்லை என, விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட தென்பெண்ணையாறு நீர்ப்பிடிப்புகளில் பெய்த மழை, கிளை ஆறுகளில் இருந்து வரும் மழை நீர், தென்-பெண்ணை ஆற்றில் கலக்கிறது. இதனால், கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி., அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. நேற்று முன்-தினம் அணைக்கு வினாடிக்கு,
749 கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து நேற்று, 1,067 கன அடியாக அதிகரித்தது.
அணை நீர்மட்டம், 50 அடிக்கு மேல் உள்ளதால், அணைக்கு வரும் நீர், தென்பெண்ணை ஆற்றில் திறக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, அணை சிறிய மதகிலிருந்து, 842 கன அடி நீர் தென்-பெண்ணை ஆற்றிலும், 162 கன அடி நீர் பாசன கால்வாயிலும் என மொத்தம், 1,004 கன அடிநீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
கே.ஆர்.பி., அணையிலிருந்து வெளியேறும் உபரிநீர், நெடுங்கல் தடுப்பணை வழியாக, பாரூர் ஏரிக்கு செல்கிறது. அந்த ஏரி கடந்த, 2ம் தேதி முழு கொள்ளளவான, 15.60 அடியை எட்டி-யது. கடந்த, 6 நாட்களாக பாரூர் பெரியஏரி முழு கொள்ளள-வுடன் உள்ளதால், ஏரிக்கு வந்து கொண்டிருக்கும் தண்ணீர் கால்-வாயில் வெளியேற்றப்படுகிறது. ஆனால், பெனுகொண்டாபுரம் ஏரிக்கு இதுவரை தண்ணீர் வந்து சேரவில்லை என,
விவசாயிகள் வேதனை
தெரிவிக்கின்றனர்.
இது குறித்து, பெனுகொண்டாபுரம் பாசன
விவசாயிகள் கூறுகையில், 'பாரூர் பெரியஏரி நிரம்பினால், அடுத்-துள்ள பெனுகொண்டாபுரம் ஏரிக்கும், பாம்பாறு அணைக்கும் தண்ணீர் செல்வது வழக்கம். பெனுகொண்டாபுரம் ஏரி நீரில், 2,000 ஏக்கரும், பாம்பாறு அணை நீரில், 4,000 ஏக்கரும் விளை-நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.
ஆனால், பாரூர் ஏரி நிரம்பி உபரி நீர் வெளியேறினாலும், அது நேராக பெனுகொண்டாபுரம் ஏரிக்கு வராததால், 19 அடி உயர ஏரியில் தற்போது, 7 அடிக்குத்தான் தண்ணீர் உள்ளது. நீர்வளத்-துறை ஊழியர்களின் மெத்தனப் போக்கால்தான் பெனுகொண்டா-புரம் ஏரி நிரம்பாமல் உள்ளது. இது குறித்து மாவட்ட
நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்றனர்.