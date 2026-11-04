ஜி.ஹெச்., நிர்வாகத்தின் அலட்சியம் பெண்ணிற்கு இறந்து பிறந்த குழந்தை
ஜி.ஹெச்., நிர்வாகத்தின் அலட்சியம் பெண்ணிற்கு இறந்து பிறந்த குழந்தை
ADDED : நவ 03, 2026 06:45 AM
தேன்கனிக்கோட்டை; தேன்கனிக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் அலட்சியத்தால், பெண்ணிற்கு இறந்த நிலையில் குழந்தை பிறந்தது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், கெலமங்கலம் அருகே குந்துமாரனப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் சின்னதம்பி, 35. நர்சரி பண்ணை கூலித்தொழிலாளி. இவர் மனைவி ருக்ஷானா, 32. இவர்களுக்கு, 5 வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளது. மீண்டும் கர்ப்பமான ருக்ஷானா, கெலமங்கலம் அரசு மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், மருத்துவ பரிசோதனை செய்து வந்தார். நேற்று காலை, 9:00 மணிக்கு, ருக்ஷானாவிற்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டதால், கெலமங்கலம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் அனுமதித்தனர். பரிசோதனையில், தாயும், சேயும் நலமாக இருந்தனர். ஆனால், ருக்ஷானாவிற்கு பிரசவத்தின் போது சில ஆபத்து இருக்கும் என, டாக்டர்கள் முடிவு செய்து, உயரிய சிகிச்சைக்கு, தேன்கனிக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.
அங்கு காலை, 10:30 மணிக்கு ருக்ஷானா அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு வலி அதிகமானதால், உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை செய்தாவது பிரசவம் பார்க்க சின்னதம்பி குடும்பத்தினர் கூறினர். ஆனால், மருத்துவமனை நிர்வாகம் சுக பிரசவம் ஆகும் எனக்கூறியே தாமதித்துள்ளது.
இந்நிலையில், தேன்கனிக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் அலட்சியத்தால், மதியம், 2:00 மணிக்கு, ருக்ஷானாவிற்கு இறந்த நிலையில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. பெற்றோர் கண்ணீர் வடித்ததை பார்த்து, அங்கிருந்த மக்களும் கண் கலங்கினர்.
கெலமங்கலம் மற்றும் இதர ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலிருந்து பிரசவத்திற்கு அனுப்பப்படும் பெண்களுக்கு, சரியான பிரசவம் மேற்கொள்ளாமல் காலதாமதம் செய்வதாக, தேன்கனிக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகம் மீது ஏற்கனவே குற்றச்சாட்டு உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.