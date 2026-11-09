கியூ.ஆர்., கோடில் அனுப்பிய பணம் வராததால் மது வழங்க மறுத்த டாஸ்மாக் ஊழியர்
கியூ.ஆர்., கோடில் அனுப்பிய பணம் வராததால் மது வழங்க மறுத்த டாஸ்மாக் ஊழியர்
ADDED : நவ 09, 2026 01:09 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரிலுள்ள வாக்கில் லேஅவுட் செல்லும் பகுதியிலுள்ள டாஸ்மாக் கடைக்கு, ஓசூரை சேர்ந்த கார் டிரைவர் முகுந்தன் என்பவர், நேற்று மதியம் மது வாங்க சென்றார்.
விற்பனையாளர் கொடுத்த கியூ.ஆர்., கோடு மூலமாக, 940 ரூபாயை அனுப்பினார். ஆனால் விற்பனையாளர், தனக்கு பணம் வரவில்லை என கூறியுள்ளார். தன் வங்கி கணக்கிலிருந்து பணம் சென்று விட்டதாக குறுஞ்செய்தி வந்ததாக முகுந்தன் கூறினார். இதனால் இருவருக்கும் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட நிலையில், டாஸ்மாக் விற்பனையாளர், மதுவை வழங்காமல் கடையை மூடி
விட்டார்.
கடை முன் நின்று, பணம் செலுத்தியும் மதுபானம் தரவில்லை. கேட்டதற்கு கடையை மூடி விட்டனர் என, முகுந்தன் ஆவேசமாக பேசினார். ஓசூர் டவுன் போலீசார் சென்று விசாரித்தனர். கடைசியில், முகுந்தன் அனுப்பிய பணம், டாஸ்மாக் நிர்வாகத்திற்கு தாமதமாக சென்றிருந்தது. அதை சரி பார்த்த பின், முகுந்தனுக்கு மதுபானம் வழங்க போலீசார்
நடவடிக்கை எடுத்தனர்.