தொ.மு.ச., டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
தொ.மு.ச., டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 14, 2026 04:41 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி டாஸ்மாக் மாவட்ட அலுவலகம் முன்பு, கோரிக்-கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தை கண்டித்து, தொ.மு.ச., டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் நேற்று ஆர்ப்பாட்-டத்தில் ஈடுபட்டனர். மாவட்ட தலைவர் ரவிச்சந்திரன் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் சக்திவேல் முன்னிலை வகித்தார். மாநில செயலாளர் சஞ்சீவன் கோரிக்கை குறித்து பேசினார். பொருளாளர் வேல்முருகன் நன்றி கூறினார்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், மதுபான சில்லரை விற்பனை கடை பணியா-ளர்களுக்கு பணி நிரந்தரம், காலமுறை ஊதியம், அரசு பணியாளர்-களுக்கு இணையான சலுகைகளை வழங்க வேண்டும். மதுபான சில்லரை விற்பனையை தனியார் மயமாக்கும் முயற்சியையும், ஆல்லைன் மது விற்பனை திட்டத்தையும் கைவிட வேண்டும். அரசின் கொள்கை முடிவால் மூடப்படும் மதுபான கடை பணியா-ளர்களுக்கு, அரசின் இதர துறைகளில் காலியாக உள்ள நிரந்தர பணியாளர்களாக பணியமர்த்த வேண்டும். காலி மதுபான பாட்-டில்களை திரும்ப பெறும் பணியை தனியார் முகமை மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் என்ற அமைச்சரின் வாக்குறுதியை உடனே நிறைவேற்ற வேண்டும். மதுபான கடை பணியாளர்களுக்கு கூடுத-லாக வழங்க நிர்ப்பந்திக்கப்படும் கடை வாடகை, மின் கட்-டணம், இறக்கு கூலி, மதுபான வகை சேதாரம் உள்ளிட்ட செல-வினங்களுக்கு உரிய தீர்வு காண வேண்டும். கல்வித்தகுதிக்கு ஏற்ப பணி உயர்வு வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட, 14 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.