கே.ஆர்.பி., அணைக்கு மழையின்றி நீர்வரத்து சரிவு

ADDED : அக் 27, 2026 06:17 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த வாரம், 4 நாட்கள் கன மழை பெய்தது. இதனால் நீர்நிலைகள், குளம், குட்டைகள் நிரம்பின. பள்ளமான இடங்களில் மழை நீர் தேங்கியது. மேலும், கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி., அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்தது. ஆனால் கடந்த, 2 நாட்களாக போதிய மழையின்றி நேற்று கே.ஆர்.பி., அணைக்கு நீர்வரத்து சரிந்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் அணைக்கு, 2,382 கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து நேற்று, 1,376 கன அடியாக குறைந்தது. அணையிலிருந்து தென்பெண்ணை ஆற்றில், 1,214 கன அடி, பாசன கால்வாயில், 162 கன அடி என மொத்தம், 1,376 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. அணை நீர்மட்டம் மொத்தமுள்ள, 52 அடியில் நேற்று, 48.20 அடியாக உள்ளது.
நேற்று காலை, 8:00 மணி நிலவரப்படி மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக ராயக்கோட்டையில், 16 மி.மீ., மழை பதிவாகி இருந்தது. அதேபோல், கே.ஆர்.பி., அணை, 14.20, பாரூர், 10.80, கிருஷ்ணகிரி, 10.40, பெனுகொண்டாபுரம், 8.20, நெடுங்கல், 6.80, சூளகிரி, 3, அஞ்செட்டி, போச்சம்பள்ளி, சின்னாறு அணை தலா, 2 என மொத்தம், 83.40 மி.மீ., மழை பதிவாகி இருந்தது.