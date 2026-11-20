ADDED : நவ 20, 2026 01:32 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் வனச்சரகம் சார்பில், பேரண்டப்பள்ளி மலை மற்றும் கரடு பகுதியில், 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட விதைகள் மற்றும் விதைப்பந்துகள் வீசப்பட்டன.
வனச்சரக அலுவலர் கோவிந்தன், வனவர்கள் சையத் ஜாபர், ஆனந்த், பேரண்டப்பள்ளி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கொன்னுடூர் ரவி, துணை தலைமை ஆசிரியர் வரதராஜிலு ஆகியோர் பங்கேற்றனர். யோகா ஆசிரியர் வெங்கடேசன், இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தார்.
கோட்ட வன அலுவலர் தினேஷ் குமார், விதைப்பந்துகள் துாவும் பணியை துவக்கி வைத்து பேசியதாவது: ''புவி வெப்பமயமாதலை தடுக்க, காலநிலை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்த, சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க, பசுமை காடுகளை உருவாக்குவது கட்டாயமாகும். நாம் வசிப்பது, குறிஞ்சியும் முல்லையும் சார்ந்த பகுதி என்பதால், அதற்கு ஏற்ற மண் சார்ந்த மரங்களை வளர்க்க வேண்டும். குறிப்பாக ஆலம், அரசு, அத்தி, வேம்பு, புளி, வாகை, நெல்லி, கொன்றை, பூவரசு மற்றும் வில்வம், பனை,
கடம்பு உள்ளிட்ட மரவகைகளை வளர்க்க வேண்டும். 33 சதவீத வனத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன், பேரண்டப்பள்ளி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி பசுமைப்படை மாணவர்கள் விதைப்பந்துகள் மற்றும் விதைகளை துாவி உள்ளனர்,''
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.