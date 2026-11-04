மாதிநாயனப்பள்ளி மலையில் 10 லட்சம் விதைகள் வீச்சு

UPDATED : நவ 03, 2026 07:43 AM
ADDED : நவ 03, 2026 06:45 AM
கிருஷ்ணகிரி; தேன்கனிக்கோட்டை வனச்சரகம் சார்பில், மாதிநாயனப்பள்ளி மலையில், விதைகள், விதைப்பந்துகள் வீசுதல் மற்றும் மாணவர்களுக்கு விதைப்பந்தாக்க பயிற்சி நடந்தது. யோகா ஆசிரியர் வெங்கடேசன், தலைமை ஆசிரியர் குப்புசாமி, வனவர்கள் செல்வராஜ், சிவசுப்பிரமணி, சேகர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். தேன்கனிக்கோட்டை வனச்சரக அலுவலர் இளஞ்செழியன் தலைமை வகித்தார்.
இதில், சமூக காடுகள் மற்றும் வனவியல் விரிவாக்க கோட்ட வன அலுவலர் தினேஷ்குமார் விதைகள், விதைப்பந்துகள் வீசும் நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்து பேசுகையில், ''பல்வேறு வகையான ஆயிரக்கணக்கான விதைப்பந்துகளை மாதிநாயனப்பள்ளி மலை பகுதிகளில் துாவியும், 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆல், அரசு, இச்சி, அத்தி உள்ளிட்ட விதைகளை வீசியும் காடுகள் உருவாக்கும் நிகழ்வு நடந்தது. புவி வெப்பமயமாவதை தடுக்க, காலநிலை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்த, சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதும் மரங்களை வளர்ப்பதும் காடுகளை உருவாக்குவதும் காலத்தின் கட்டாயம். இதன் மூலம், மண் அரிப்பை தடுத்து, காற்றின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தி, புவியின் வெப்பத்தை தணித்து, மேகத்தை ஈர்த்து மழை பெய்ய செய்து நிலத்தடி நீர் வளத்தை பெருகும். எனவே, நாம், 33 சதவீத வனத்தை உருவாக்க வேண்டும்,'' என்றார்.