டீக்கடை உரிமையாளர் வீட்டில் 10 பவுன் நகை, பணம் திருட்டு
டீக்கடை உரிமையாளர் வீட்டில் 10 பவுன் நகை, பணம் திருட்டு
ADDED : அக் 26, 2026 01:54 AM
ஓசூர்: ஓசூர் அச்செட்டிப்பள்ளி அருகே வி.ஜி.பி., லே அவுட்டை சேர்ந்தவர் அந்தோணி செல்வராஜ், 50. ஓசூர் கால்நடை மருத்துவமனை அருகே, டீக்கடை நடத்தி வருகிறார்.
இவரது மனைவி மரிய தேவசேனா, 43. இவர்களது மகன் ஜோஸ்வா ஆண்டனி, 22, திருப்பத்துார் மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் கல்லுாரியில், எம்.சி.ஏ., இரண்டாமாண்டு படிக்கிறார். கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன் தான், வி.ஜி.பி., லேஅவுட்டில் வீடு கட்டி அந்தோணி செல்வராஜ் குடியேறினார். நேற்று முன்தினம் அந்தோணி செல்வராஜ் மற்றும் அவரது மனைவி மரிய தேவசேனா ஆகியோர் வீட்டை பூட்டி விட்டு, டீக்கடைக்கு சென்றனர்.இரவு, 8:00 மணிக்கு திரும்பி வந்து பார்த்தபோது, வீட்டு கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு திறந்து கிடந்தது. உள்ளே சென்று பார்த்த போது, பீரோவில் இருந்த, 10 பவுன் நகை மற்றும் 50,000 ரூபாய், 20 கிராம் வெள்ளி காப்பு ஆகியவை திருட்டு போயிருந்தது. ஓசூர் டி.எஸ்.பி., சுதீர், நேற்று காலை நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினார். அந்தோணி செல்வராஜ் கொடுத்த புகார்படி, மத்திகிரி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, அப்பகுதியிலுள்ள, 'சிசிடிவி' கேமரா காட்சிகளை கைப்பற்றி, மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.