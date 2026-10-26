12 வயது பள்ளி மாணவன் மாயம் 'சிசிடிவி' காட்சிகளுடன் விசாரணை
12 வயது பள்ளி மாணவன் மாயம் 'சிசிடிவி' காட்சிகளுடன் விசாரணை
ADDED : அக் 25, 2026 02:19 AM
கிருஷ்ணகிரி: ஊத்தங்கரை அருகே, டூயூசனுக்கு சென்ற, 12 வயது பள்ளி மாணவன் மாயமானார். அவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை அடுத்த சிங்காரப்பேட்டையை சேர்ந்தவர் திருநாவுக்கரசு, 41. அதே பகுதியில் பேக்கரி கடை நடத்தி வருகிறார். இவரது மகன் சஞ்சய், 12. ஊத்தங்கரையில் உள்ள தனியார் மெட்ரிக் பள்ளியில், 7ம் வகுப்பு படித்தார். நேற்று முன்தினம் பள்ளி முடிந்து வீட்டிற்கு திரும்பியவர் டியூசனுக்கு செல்வதாக கூறி சென்றுள்ளார். இரவு நீண்ட நேரமாகியும் வீடு திரும்பவில்லை. இது குறித்து பெற்றோர், சிங்காரப்பேட்டை போலீசில் புகார் அளித்தனர்.
விசாரணையில், சஞ்சய் அப்பகுதியில் நடந்து செல்வதும், அவ்வழியே டூவீலரில் சென்றவரிடம் லிப்ட் கேட்டு, ஊத்தங்கரை நான்கு ரோடு பகுதிக்கு வருவதும் அப்பகுதி, 'சிசிடிவி' காட்சிகளில் பதிவாகி இருந்தது. இதையடுத்து போலீசார், அப்பகுதியிலுள்ள, 'சிசிடிவி' காட்சிகள் மற்றும் பள்ளியில் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
ராணிப்பேட்டை சிப்காட் காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட லாலாபேட்டை பகுதியில் சாலையோரம் தங்கி பழைய பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை சேகரிக்கும் தம்பதியின் ஒரு வயது பெண் குழந்தை மகேஸ்வரி கடந்த செப்., 23ல் மாயமானார். விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த நடுப்பட்டை சேர்ந்த, 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா கடந்த, அக்., 12ல் மாயமானார். அதேபோல காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்பதுார் அடுத்த கருமாங்கழனியை சேர்ந்த, 8 வயது சிறுமி கடந்த, 17ல் மாயமான நிலையில், போலீசாரால் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார். தமிழகத்தில் அடுத்தடுத்து சிறுவர்கள் மாயமாகும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.