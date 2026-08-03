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தனியார் ஊழியர் வீட்டில் 13 பவுன் நகை திருட்டு

தனியார் ஊழியர் வீட்டில் 13 பவுன் நகை திருட்டு

ADDED : ஆக 03, 2026 01:44 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 01:44 AM

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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் குருபட்டி அருகே ஜே.பி.எம்., லே அவுட்டை சேர்ந்தவர் தினேஷ், 45. கர்நாடகா மாநிலம், பெங்-களூருவில் உள்ள சாம்சங் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கு இருமகள்கள். அதில், 13 வயதான மூத்த மகள் பங்-கேற்ற நடன நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடந்தது. அதை பார்க்க கடந்த, 30ம் தேதி, தன் மனைவி மற்றும் இளைய மகளுடன் சென்றார். நேற்று முன்தினம் இரவு, அவருக்கு போன் செய்த அக்கம் பக்கத்தினர், வீட்டின் கதவு திறந்து கிடப்பதாக தகவல் தெரிவித்தனர். அதிர்ச்சியடைந்த தினேஷ், நேற்று அதிகாலை வீட்-டிற்கு வந்து பார்த்த போது, இரும்பு கேட் மற்றும் மரக்கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது. வீட்டிற்குள் சென்று பார்த்தபோது, பீரோவில் இருந்த, 13 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 13 பவுன் நகை மற்றும் 40,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள லேப்டாப் திருட்டு போனது தெரிந்தது.

நேற்று தினேஷ் புகார் படி, மத்திகிரி போலீசார் விசாரித்து மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர். கடந்த, 2017ம் ஆண்டு ஜே.பி.எம்., லேஅவுட்டில் வசிக்கும் சண்முகம், 49, என்பவரது வீட்டில், 7 பவுன் நகை திருட்டு நடந்தது. மீண்டும் கடந்த மே, 18ம் தேதி அவரது வீட்டில், 7 பவுன் நகை, 5 லட்சம் ரூபாயை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றனர். ஜே.பி.எம்., லேஅவுட் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தொடர் திருட்டு சம்பவத்தால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.

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